NYT: “L’Ucraina perde 10.000 droni al mese distrutti dai russi con armi elettroniche senza sparare un colpo”

A scriverlo è il New York Times, che pubblica un rapporto del Royal United Services Institute (RUSI), secondo il quale, l’uso da parte della Russia di sistemi di difesa tecnologica ha contribuito all’incredibile perdita di droni aerei ucraini: circa 10.000 ogni mese, ricordiamo tutti pagati con i soldi dell’Occidente.

Secondo l’ultimo rapporto del Royal United Services Institute (RUSI), scrive il NYT, la Russia ha dispiegato un’alta densità di attrezzature per la guerra elettronica nel Donbas nel 2022. Da allora ha continuato ad aumentare la presenza ed ora ha un sistema installato ogni sei miglia lungo tutta la linea del fronte lunga 750 miglia.

I sistemi elettronici sono stati arretrati di circa quattro miglia dal fronte e inviando la loro frequenza in direzioni diverse abbattono i droni. Il rapporto RUSI, intitolato “Tritacarne: tattiche russe nel secondo anno della sua invasione dell’Ucraina”, afferma che le nuove tattiche hanno contribuito a un “tasso di perdita di UAV ucraino di circa 10.000 al mese”.

La Russia ha anche dimostrato di essere “altamente capace” di intercettare e decifrare le comunicazioni militari ucraine. Il rapporto è stato prodotto a seguito di interviste con tre militari ucraini anonimi. “Gli ufficiali ucraini hanno ricordato un incidente in cui il quartier generale russo ha avvertito preventivamente le sue unità di un attacco di artiglieria basato su truppe ucraine che hanno chiamato una missione di fuoco”, si legge nel rapporto. “Le truppe ucraine stavano comunicando con le radio Motorola con crittografia a 256 bit, ma sembrava che i russi fossero in grado di catturare e decrittografare queste trasmissioni quasi in tempo reale”.

I sistemi russi ad alta tecnologia come la stazione di disturbo Shipovnik-Aero possono imitare altri segnali e hanno “una sofisticata gamma di effetti per abbattere gli UAV”, secondo il rapporto. Uno degli autori del rapporto, il dottor Jack Watling, si è rivolto a Twitter per condividere i dettagli delle sue scoperte e prendere atto che 10.000 droni abbattuti al mese non erano una statistica esatta.

Uno degli autori del rapporto, il dottor Jack Watling, ha postato e condiviso su Twitter i dettagli delle sue scoperte, spiegando che 10.000 droni abbattuti al mese non son una statistica esatta. La domanda che è stata posta a Jack Watling, è quanti sono realmente di droni abbattuti al mese. “Difficile quantificare il totale effettivo, che varia di mese in mese e di giorno in giorno e non viene monitorato con precisione. Ma il consumo è decisamente molto alto”, ha detto Watling. “Quindi, se la cifra non è esatta – qualsiasi cifra nettamente arrotondata è sospetta – perché usarla? Innanzitutto perché è il numero che abbiamo avuto dallo Stato Maggiore ucraino e dalla parte che ha i dati migliori. ed inoltre stabilire un numero è importante per rendere rilevante la questione”.