NYT: Putin si fa beffe delle sanzioni occidentali grazie a un’oscura rete di petroliere russe registrate in Gabon

Un’oscura rete di petroliere russe che si è registrata in Gabon, evidenzia come Vladimir Putin ha costruito un’economia legata alla vendita del petrolio nel mondo, fuori dalla portata delle sanzioni occidentali

Lo scrive il New York Times. Lo scorso anno la Jaguar, una nave cisterna lunga quasi cinque piscine olimpioniche, ha lasciato un porto vicino a San Pietroburgo, in Russia, diretta in India e carica di petrolio russo. Il suo viaggio quella primavera avvenne mentre le autorità occidentali cercavano freneticamente di ricostruire la rete a cui apparteneva,quelle che era una delle navi oscure con proprietari nascosti su cui facevano affidamento i potenti russi per trasportare il prezioso petrolio della nazione.

Ma per una stranezza dell’industria navale, la Jaguar aveva legami con l’Occidente. La petroliera batteva bandiera di St. Kitts e Nevis, che ha il suo registro marittimo appena fuori Londra, a circa 20 miglia dalle stesse autorità britanniche che inseguono le risorse della Russia in tutto il mondo e tracciano le sue spedizioni di petrolio.

Dopo aver scaricato il petrolio, la Jaguar sarebbe presto passata a una bandiera meno individuabile, quella della nazione centroafricana del Gabon. Con un atto burocratico la petroliera russa si era allontanata dalla portata delle autorità finanziarie occidentali.

Ma non è stata la sola, nell’ultimo anno e mezzo decine di petroliere hanno fatto mosse simili, modificando i registri, mentre Mosca continuava a lavorare per proteggere la sua cosiddetta flotta oscura dalle pressioni internazionali che cercavano di limitare il mercato del petrolio russo.

È l’ultimo di un gioco al gatto con il topo con il quale Vladimir Putin ha giocato con l’Occidente dallo scoppio della guerra con l’Ucraina nel febbraio del 2022. Mentre le autorità americane, europee e britanniche hanno perseguito, congelato e tentato di sequestrare il denaro russo in tutto il mondo, Putin ha trovato modi sempre nuovi creativi per sfuggire alla loro presa.

Il presidente russo in tal modo, ha plasmato un nuovo ordine mondiale di aziende e paesi disposti a effettuare transazioni con la Russia, mettendo insieme un’economia in gran parte indipendente dal dollaro, dall’euro o dalla sterlina – e sempre più fuori dalla portata delle regole occidentali.

In base alle sanzioni occidentali, la Russia potrebbe vendere petrolio, ma a un prezzo limitato, con lo scopo di frenare i profitti di Mosca e impedire che i prezzi del petrolio aumentino. Ma la Russia ha escogitato una soluzione alternativa utilizzando la sua flotta oscura per vendere ad acquirenti in paesi come India e Cina, che non sono vincolati dal limite di prezzo e la Jaguar e le altre petroliere simili sono esempi di asset russi che mantenevano legami burocratici con l’Occidente, anche mentre i funzionari governativi andavano a caccia di denaro legato al Cremlino.

Proprio come il registro navale di St. Kitts e Nevis è gestito fuori dalla Gran Bretagna, due importanti autorità marittime di navigazione, la Liberia e le Isole Marshall, gestiscono le loro operazioni dalla periferia di Washington. Mentre americani e britannici forse inconsapevoli, preoccupati o semplicemente incerti si chiedevano se avessero giurisdizione per agire, le petroliere della flotta oscura rimasero intatte per più di un anno dall’inizio della guerra.