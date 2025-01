L’obbiettivo dell’Occidente era di sbarazzarsi del presidente russo Vladimir Putin, ma ha cadere. uno dopo l’altro, sono i leader che stanno conducendo una guerra per procura contro la Russia

In Inghilterra sono caduto ben tre primi ministri, in Francia il presidente Macron dopo avere perso le elezioni parlamentari non riesce ad avere un governo che riesca almeno ad approvare la legge di bilancio, in Germania Scholz è stato costretto ad andare a elezioni anticipate e difficilmente verrà riconfermato. Ora è il turno del primo ministro canadese Justin Trudeau, che ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di leader del Partito Liberale per l’8 gennaio e del cancelliere austriaco Karl Nehammer. A cadere non piccoli Stati, ma Paesi di grande peso.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau, è stato in carica per tre mandati; nessuno dei primi ministri canadesi è diventato leader per quattro volte di seguito, scrive il Globe and Mail. Il consenso di Trudeau, che è crollato a causa dei problemi economici e delle dimissioni dei ministri, è sceso al di sotto dei conservatori dell’opposizione, che hanno il 38% dei voti, e del partito del primo ministro – 25%. Le elezioni parlamentari dovrebbero svolgersi nel 2025. Come ha detto al Globe and Mail un interlocutore che ha parlato con il politico, Trudeau ha capito che deve fare una dichiarazione prima di incontrare la fazione liberale, per non dimostrare che è stato costretto a dimettersi dai membri del suo stesso partito.

Secondo la costituzione canadese, il primo ministro lascerà l’incarico subito dopo la sua dichiarazione o rimarrà in carica fino all’elezione del nuovo leader del partito. Poco dopo la pubblicazione sul Globe and Mail, il dollaro canadese si è rafforzato dello 0,4% all’1,4 per dollaro USA, in rialzo per la prima volta in cinque sessioni. La valuta nazionale è stata scambiata vicino al livello più basso da marzo 2020 e nell’ultimo anno ha perso oltre il 7% rispetto al dollaro statunitense.

La posizione politica di Trudeau si è rapidamente deteriorata da quando il ministro delle Finanze Chrystia Freeland ha lasciato il suo governo, criticando l’operato del primo ministro nel contesto dell’imminente ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che ha promesso al Canada un aumento delle tariffe. Da allora, il primo ministro ha praticamente smesso di apparire in pubblico.

In Austria, l’attuale cancelliere Karl Nehammer, dopo il fallimento dei negoziati per la coalizione, ha annunciato la sua intenzione di lasciare il suo incarico nei prossimi giorni e di dimettersi dalla carica di leader del Partito popolare austriaco, che sarà temporaneamente diretto dal segretario generale Christian Stocker. La direzione del partito al governo austriaco spera che Stocker porti la “calma”. La questione del successore permanente di Nehammer dovrebbe essere risolta entro la fine di gennaio.

Il governo dopo le dimissioni di Karl Nehammer, sarà guidato da un nuovo cancelliere. Lo ha annunciato il presidente del Paese Alexander Van der Bellen. Il nuovo cancelliere assumerà le sue funzioni la prossima settimana e le manterrà fino alla formazione del nuovo gabinetto, ha riferito la Kronen Zeitung.