Oggi ancora proteste in Moldova: Movimento per il Popolo vuole incontro con Premier Dorin Recean

Ancora proteste oggi in Moldavia. Il Movimento per il Popolo della Moldavia, guidato dai deputati del Partito “ŞOR” e accompagnati da diverse migliaia di manifestanti, si sono presentati oggi al Palazzo del Governo di Chisinau, per chiedere un’incontro con il Primo Ministro Dorin Recean. L’accesso all’edificio esecutivo è stato bloccato dalla polizia.

I manifestanti insistono affinché il governo paghi integralmente le bollette dei cittadini per gas, riscaldamento ed elettricità, per i tre mesi invernali: “Il governo è muto, sordo e cieco alle lamentele dei cittadini”, dicono.

La deputata del Partito “ŞOR”, Marina Tauber, ha afferma che il governo Recean voluto dalla Presidente filo-occidentale Maia Sandu usurpa il potere statale e si fa beffe del popolo: “Il potere è del popolo, non di chi è al governo. Domenica 12 marzo i deputati del Partito “ŞOR” hanno presentato al Governo la risoluzione votata durante il comizio, in cui si chiedeva il pagamento integrale delle bollette dei cittadini per i mesi invernali. Purtroppo non ho ricevuto alcuna risposta. Per questo siamo venuti qui a chiedere che ci venga concessa un’udienza, per sapere se le richieste della gente saranno soddisfatte. Stiamo aspettando che il signor Recean esca dall’edificio per parlare con noi. La gente del nostro Paese non ha soldi per pagare le bollette, i nostri pensionati non meritano un simile atteggiamento da parte dei governatori”, ha detto Tauber.