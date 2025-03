Oggi Consiglio UE su riarmo a sostegno di Kiev: oltre ai 27 c’è anche Zelensky ma manca l’unità e Orban minaccia il veto

Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario tra i 27 Stati membri, convocato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che pone all’ordine del giorno la questione del rafforzamento della difesa europea di fronte alla minaccia del disimpegno americano. Invitato anche Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Quello che va in scena oggi, giovedì 6 marzo, è un Consiglio europeo speciale, convocato in fretta e furia dal presidente Antonio Costa, tanto speciale che alla riunione parteciperà di persona e non in video-collegamento come in altre occasioni anche Volodymyr Zelensky. L’obiettivo è provare a costruire un piano per continuare a inviare armi all’Ucraina per sostituire il disimpegno degli Stati Uniti. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parla di raggiungimento di un accordo di pace che non sia deciso sopra la sua testa dal presidente statunitense Donald Trump e da quello russo Vladimir Putin, ma la continuazione dell’invio di armi non farà altro che gettare benzina sul fuoco.

La preoccupazione per il partito dei “guerrafondai” è basata sulla posizione ungherese. che minaccia di porre il veto sulle conclusioni che parlano di rispetto dell’integrità territoriale del Paese e di invio di armi. Inoltre i leader temono che la spaccatura del blocco incoraggi la linea del presidente americano Donald Trump, che proprio per le idee divergenti degli europei, li ha esclusi dal tavolo delle trattative.

Al Consiglio europeo di oggi quindi si preannuncia la solita battaglia di Viktor Orban, appoggiato dal premier slovacco Robert Fico, contro gli altri 25 leader del blocco, che tenteranno di trovare una strategia d’azione comune, Orban permettendo.

Il primo ieri sera a dare fuoco alle poveri è stato il presidente francese Emmanuel Macron che ha parlato alla nazione in diretta tv, attaccando il presidente russo Vladim Putin, descritto come il male assoluto e proponendo di “Allargare agli alleati europei la nostra deterrenza nucleare”. Di fatto ha messo l’arsenale nucleare francese a disposizione dell’Europa. “Ho deciso di aprire un dibattito strategico sulla protezione dei nostri alleati in Europa da parte della nostra deterrenza nucleare”, ha affermato Macron, rispodendo alle dichiarazioni del prossimo cancelliere tedesco Friedrich Merz, sullla necessità di estendere l’ombrello nucleare. Macron ha comunque aggiunto che la decisione ultima a riguardo “rimarrà nelle mani del presidente della Repubblica, capo delle Forze Armate”.

I temi sul tavolo di questi Consiglio europeo, che assomiglia molto ad un “Consiglia di guerra”. saranno due: l’approvazione del piano per il riarmo dell’Europa, presentato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e la posizione comune da tenere sull’Ucraina. L’obiettivo è di ribadire la necessità di negoziati che portino a una pace che rispetti “l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale” dell’Ucraina, e il principio secondo cui “qualsiasi tregua o cessate il fuoco” possa “verificarsi solo come parte di un processo che porti a un accordo di pace complessivo”.

Ma i 25 si troveranno di fronte l’ostacolo Orban, che ha già annunciato la sua ferma opposizione a queste formulazioni nel testo delle conclusioni, ancora in fase di negoziazione e minaccia di porre il veto. Inoltre c’è un’altra battaglia in corso, quella per dare il via libera all’invio di ulteriori aiuti militari all’Ucraina, proposta bocciata dal premier ungherese che vorrebbe chiudere i rubinetti, come ha fatto Trump congelando non solo le consegne di armi, ma addirittura anche l’invio di informazioni di intelligence.

Il piano in questione, annunciato il mese scorso dall’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue, Kaja Kallas, prevede l’invio all’Ucraina di almeno 1,5 milioni di munizioni di artiglieria quest’anno, oltre ad altre attrezzature come sistemi di difesa aerea, missili e droni. Quest’anno l’Europa fornirà all’Ucraina 30,6 miliardi di euro, con esborsi dallo Strumento per l’Ucraina, un meccanismo dell’Ue a sostegno di Kiev, che dovrebbero raggiungere i 12,5 miliardi di euro, e ulteriori 18 miliardi di euro da prestiti del G7 nell’ambito della cosiddetta “iniziativa Era”. Ma la paura dei 25 è che tutte queste richieste potrebbero essere escluse dalle conclusioni se Orban porrà il veto, cosa non scontata, visto che in passato all’ultimo secondo ha poi votato.

Non dovrebbero invece esserci problemi sul ReArm Europe, il piano di von der Leyen che prevede 800 miliardi di investimenti nelle armi nei prossimi anni, proposta anche questa che a Orban non piace, ma sembra che non abbia intenzione bloccare.

Inoltre si discuterà, anche se non è in agenda, di un possibile contingente di pace in caso di accordo sulla fine del conflitto, composto dalla “coalizione dei volenterosi”, ma un alto funzionario europeo ha spiegato che “diversi Stati” hanno espresso perplessità a partecipare all’iniziativa, aggiungendo che “la discussione sui dettagli è prematura”.