Oggi debutto dello spettacolo “Riuscire a farvi ridere” di salvatore Monte, domani si replica

Tutto pronto per il debutto di oggi dello spettacolo “Riuscire a farvi ridere” che si terrà alle ore 20:00 e domani, domenica, alle ore 18:30 al Teatro comunale “L’idea” di Sambuca di Sicilia

Lo spettacolo, omaggio all’attore Enzo Garinei, vedrà sul palcoscenico Salvatore Monte, Michele Cirafisi, Silvana Bono e Patrizia Di Fede. Ad impreziosire la messa in scena sarà un corpo di ballo di sei solisti formato da Alessia Barsalona, Alberto Leggio, Maria Maniscalco, Vanessa Muscarnera,Sofia Rizzuto, Maria Chiara Sabella. La regia dello spettacolo è dello stesso Monte che ne ha anche curato la produzione mentre l’aiuto regia è di Consuelo Ciaccio, l’organizzazione generale di Angela Fazio, la direzione di Scena di Calogero Cirafisi e Valeria Friscia. Il disegno luci dello spettacolo è stato affidato a Leonardo Raso mentre l’allestimento tecnico vede la firma di Mario Chiarello. Gli impianti illuminotecnici sono di Ippolito Venturieri. “Riuscire a farvi ridere” è un omaggio al varietà ed alla rivista, un viaggio musicale tra siparietti comici, gag e monologhi. Due ore di divertimento in cui il pubblico partecipa in maniera attiva allo show. Lo spettacolo andrà in scena oggi e domani. Il botteghino del teatro sarà operativo nelle ore antecedenti la messa in scena.