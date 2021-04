Oggi è la Giornata mondiale dell’autismo: “Fiaccolata virtuale” in streaming dalle ore 18:00 da Palermo

A Piazza Castelnuovo a Palermo alle ore 18:00, trenta genitori si adopereranno nel lancio di 300 palloncini blu, il colore scelto dalle Nazioni Unite. Sarà presente anche l’esercito italiano con una rappresentanza di esemplari di cavalli

Oggi 2 aprile 2021 nonostante la pandemia ha cambiato le abitudini di ogni essere umano, si celebra a Palermo la Giornata mondiale dell’autismo, organizzata dall’associazione “ParlAutismo onlus”. Si tratta della 12° Fiaccolata, quest’anno in modalità virtuale, in diretta streaming dalle ore 18:00 sui profili social. Parteciperanno alla manifestazione anche due gruppi d’intrattenimento: “I Sansoni” e i “4 Gusti” che allieteranno tale evento mondiale.

L’autismo o meglio denominato “disturbi dello spettro autistico”, è un disturbo del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente: il linguaggio, la comunicazione, l’interazione sociale, gli interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi.



Secondo il Direttore artistico (della Giornata mondiale dell’autismo) Francesco Panaci : “ Questa 12° edizione ci vede tutti coinvolti insieme all’associazione per l’autismo, proprio perché l’anno scorso abbiamo evitato di fare la manifestazione di presenza per motivi di pandemia”.

E ancora aggiunge Panaci: “ Quest’anno ci siamo ritrovati di nuovo tutti insieme, abbiamo deciso di fare un’edizione elettronica, digitale; quindi sarà una Fiaccolata all’insegna della serie informazione che va data alla nostra comunità, a tutti quelli che sono coinvolti in qualche modo, in questo fenomeno.

In più abbiamo deciso di portare all’interno degli studi dell’associazione Ecu questa iniziativa, con collegamenti istituzionali, con i vari comuni che hanno partecipato accendendo le loro istituzioni, i loro palazzi, i loro castelli.

Infine conclude il Direttore artistico: “ Avremo anche il piacere di partecipare insieme a 2 gruppi per dare intrattenimento alla manifestazione: “I Sansoni” e i “4 Gusti” che allieteranno questo 2 aprile e faranno sì che tutti quanti col gioco, con lo scherzo, con quello che è l’informazione precisa, di ricordare tutti quanti che è la Giornata mondiale dell’autismo“.

Anche il Presidente dell’Associazione ParlAutismo Rosi Pennino interviene, anticipando i dettagli della manifestazione: “È stato un anno difficilissimo; la pandemia ha stravolto la vita delle famiglie e delle persone con autismo”.

“Nonostante questo – aggiunge Pennino – quest’anno questa manifestazione ci sarà; abbiamo voluto con forza e tenacia creare le condizioni seppur modificandole nel rispetto dell’emergenza sanitaria, della manifestazione che ormai si svolge a Palermo ormai da 12 anni, come punto di riferimento, ma che è una manifestazione mondiale che da Palermo parte e che da Palermo ha la sua casta di risonanza nazionale”.

Infine conclude il Presidente Pennino: “L’appuntamento sarà simbolicamente e in maniera distanziata, a Piazza Politeama alle ore 18:00, 30 genitori infatti si adopereranno nel lancio di 300 palloncini blu, al nostro fianco ci sarà anche l’esercito italiano che sarà presente con una rappresentanza anche di esemplari di cavalli, momento simbolico che è l’avvio di un dialogo tra il Comune di Palermo per l’autismo e l’esercito italiano, per capire come questi cavalli dell’esercito possono essere messi a disposizione degli interventi di riabilitazione per le persone con Autismo.

Questa pandemia cancella diritti e amplifica la solitudine delle famiglie; per questo la giornata mondiale dedicata all’autismo, mai come adesso, è importante, va ricordata e testimoniata”. Di blu saranno anche illuminati i monumenti della città a partire da Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars, che patrocina l’intero evento con il Presidente Gianfranco Miccichè, fino al teatro Politeama. Si coloreranno di blu anche tanti comuni siciliani che hanno aderito in maniera massiccia alla giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.

A questa manifestazione “Fiaccolata virtuale” partecipa anche il Comune di Caltabellotta in diretta streaming a partire dalla ore 18:00 sulle piattaforme social dell’Associazione Nazionale “ParlAutismo Onlus”, per costituire parte integrante e per sensibilizzare quanti più cittadini possibili sulla tematica in questione, mirando l’attenzione al disagio delle famiglie che vivono, quotidianamente, il peso di una disabilità tanto grave.

Aforismi sull’autismo:

1) Speciali sono i bambini autistici, così come gli uccelli sono diversi nei loro voli. Tutti, però hanno il diritto di volare. (Jesica Del Carmen Perez) ;

2) Ciò che rende un bambino dotato e di talento non sempre sono i buoni voti a scuola, ma il modo diverso di guardare il mondo e di apprenderlo. (Chuck Grassley) ;

3) Un bambino autistico non va cambiato, va capito e ascoltato con il cuore. (Rinaldo Sidoli) ;

4) Per avere successo nella scienza e nell’arte un pizzico di autismo è essenziale. (Hans Asperger).

Valeria Tornambe’ nata a Sciacca il 27/07/1990 (AG); studentessa universitaria presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo; lavorato presso la Sicom di Sciacca e collaboratrice della testata giornalistica Fatti & Avvenimenti. Da sempre con una passione innata e sfrenata per la scrittura.

Scrivere fa bene all’anima, rilassa la mente, aiuta la memoria, mette in ordine i pensieri e fa bene all’umore. Infatti basta prendere in mano una penna e un foglio per far volare in alto la nostra anima, immergendoci dunque in un mondo idilliaco, “tutto nostro ” e interagendo con il nostro “io interiore” , vero e profondo. Scrivere è leggere in se stessi, libera l’anima ed è assolutamente gratis!

Del resto: che mondo sarebbe senza la scrittura? Un mondo assolutamente privo di sentimenti, di cultura e di amore. La scrittura ci rende essere speciali, unici e ci apre la porta verso la felicità.

Coniato il mio motto: “la scrittura è vita.”