Oggi scioperi in tutta la Francia contro riforma pensioni Macron e costo della vita, Sindacati: “Aumentare salari”

Il corteo a Paragi partirà alle 14:00 di oggi, attesi grandi disagi nei collegamenti ferroviari, in particolare nella regione di Parigi. A promuovere la protesta sindacati e politici di sinistra contro caro vita e riforma pensionistica che arriverà a 65 anni nel 2031

Il carovita colpisce tutta Europa, anche le nazioni che grazie all’energia a prezzo ridotto del nucleare dovrebbero stare “meglio”. Dopo le manifestazioni in Austria, adesso è il turno della Francia, dove oggi 29 settembre si terranno scioperi e manifestazioni in tutto il Paese per chiedere l’aumento dei salari, contro il costo della vita in aumento e per la difesa del sistema pensionistico che il presidente Emmanuel Macron vuole riformare portandolo alla soglia di 65 anni nel 2031.

Nel Paese i cortei sono partiti già dalla mattinata di oggi in diverse città, il corteo di Parigi partirà invece alle 14:00, attesi numerosi disagi al traffico automobilistico e ferroviario. A volere la manifestazione i sindacati, ma anche esponenti politici, a cominciare da quelli della Nupes, l’Unione delle sinistre che promuove la protesta.

La Snuipp-FSU, principale sindacato francese, chiede un “aumento generale degli stipendi e 300 euro netti per tutti subito”, non da meno la richiesta dello Snes-FSU che chiede “un aumento della retribuzione di almeno 10%”.

Le proteste però in Francia non si fermeranno ad oggi: è già stata indetta per il 16 ottobre una “grande marcia contro il caro vita e l’inazione climatica”.

Intanto, per placare gli animi, l’esecutivo francese ha fatto sapere di volere un nuovo ciclo di concertazioni sulla riforma pensionistica da effettuarsi la settimana prossima, con l’obiettivo di adottare un progetto di legge “prima della fine dell’inverno”, ha annunciato la premier Elisabeth Borne citata dalla France Presse, il cuo obbiettivo è “entrata in vigore della riforma nell’estate 2023”.

Il governo intende infatti innalzare progressivamente “l’età pensionistica di quattro mesi all’anno, arrivando a 65 anni nel 2031”, contro i 62 attuali.

Una proposta fortemente osteggiata dai sindacati, con il segretario generale del sindacato CGT, Philipppe Martinez che avverte: “Tutti i sindacati in Francia sono contro il fatto di lavorare fino a 64 o 65 anni”. E rispetto alle concertazioni proposte dal governo tuona: “se sono per dirci che si discute l’allungamento dell’età pensionistica, non parteciperemo a lungo”.