Oggi si rivota in Romania per le presidenziali dopo quelle annullate vinte da Georgescu. Il filo russo Simion avanti nei sondaggi

Oggi, domenica 4 maggio, si vota in Romania per il primo turno delle elezioni presidenziali, quelle dello scorso novembre, vinte dal candidato filorusso Calin Georgescu, escluso dalla nuova competizione, furono annullate per presunte interferenze russe mai dimostrate

I romeni ritornano alle urne per l’elezione del Capo dello Stato. Dalle 7 di questa mattina, seggi aperti per un nuovo primo turno elettorale dopo il clamoroso annullamento dello scrutinio di novembre 2024, per presunte interferenze nella campagna elettorale da parte di Mosca, mai dimostrate.

Lo scorso novembre Calin Georgescu vinse il primo turno delle elezioni presidenziali, i vertici europei terrorizzati da un politico considerato un estremista di destra filo-russo, non accetteranno quel voto espresso da popolo. La corte costituzionale romena annullò le elezioni per presunte interferenze russe, non trovarono nulla se non un uso intelligente dei social, in particolare TikTok, social sganciato dai media tradizionali. Ma la vera ragione del successo di Georgescu è da ricercare nella frustrazione della società per lo stato del Paese.

La Corte Costituzionale oltre ad annullare la vittoria del leader di estrema destra, Calin Georgescu, gli ha anche vietato di ricandidarsi per arginare la sua grande popolarità, accresciuta proprio per l’intervento della Corte Costituzionale. Ma probabilmente il tentativo di fermare la vittoria della destra fallirà, secondo i tutti sondaggi, in testa ci sarebbe il candidato del partito nazionalista AUR, George Simion, delfino di Calin Georgescu che porta avanti lo stesso programma elettorale.

Simion ha incentrato la campagna elettorale sulle elezioni rubate, stuzzicando la voglia di rivalsa degli elettori, accusa Bruxelles di tirannide, Tutti ingredienti ai quali il candidato di destra ha aggiunto la promessa di “mettere la Romania al primo posto”, emulando Donald Trump, del quale si proclama sostenitore, puntando a trasformare le elezioni “rubate” dello scorso anno in una vittoria, incanalando la frustrazione latente per il colpo di spugna con cui la Corte Costituzionale ha annullato la vittoria di un altro leader di estrema destra, Calin Georgescu, e gli ha vietato di ricandidarsi.

Il leader del partito nazionalista AUR, vanta un filo diretto con Washington e conta sul suo sostegno, Simion, è favorito al primo turno di un’elezione che in Romania e potrebbe vincere già al primo turno. Un eventuale secondo turno di voto potrebbe tenersi il 18 maggio.

Ma perché le elezioni sono così importanti? La Romania sta vivendo la guerra in Ucraina più direttamente di qualsiasi altro stato membro dell’Ue: non solo perché condivide con l’Ucraina il confine nazionale più lungo e si affaccia sul Mar Nero.

Simion dice di volere una Grande Romania che includa la Repubblica di Moldavia e parti dell’Ucraina, tanto che gli è vietato l’ingresso in entrambi Paesi. È arrivato secondo alle elezioni parlamentari dello scorso novembre, ottenendo circa il 18% dei voti. Insieme ad altri due partiti, l’estrema destra rappresenta circa il 35% di tutti i seggi in parlamento.

La maggior parte dei sondaggi suggerisce che Simion otterrà ben oltre il 30% dei voti e dietro di lui si danno battaglia Crin Antonescu, ex membro del Partito Nazionale Liberale, e il sindaco di Bucarest, Nicusor Dan. Mentre la candidata liberale Elena Lasconi, arrivata seconda a novembre, oggi sembra invece non avere alcuna possibilità in queste nuove elezioni.

