Olanda eseguirà  mandato d’arresto CPI  contro Netanyahu e Gallant  se si recassero nel Paese

I Paesi Bassi eseguiranno il mandato d’arresto della Corte penale internazionale contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e il leader di Hamas Deif (che Israele ritiene però di aver ucciso)

Lo ha detto il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp. “I Paesi Bassi collaborano pienamente con la Cpi”, ha affermato il ministro, citato dall’agenzia Anp. I 124 Stati che aderiscono alla Cpi hanno l’obbligo di eseguire i mandati di arresto sul loro territorio, qualora Netanyahu o Gallant si recassero in questi Paesi, rendendo di fatto quasi impossibile per loro viaggiare all’estero.

Furibonda la prima reazione che arriva dall’ufficio di Benjamin Netanyahu: “Decisione assurda e antisemita”. Una decisione “assurda” e “antisemita” e basata su falsità e bugie. L’ufficio di Netanyahu nega categoricamente ogni accusa, e afferma che il Paese non “si piegherà alle pressioni, non si farà intimidire e non arretrerà” fino alla realizzazione degli obiettivi della guerra.

“La decisione è stata presa da un procuratore capo corrotto che sta tentando di salvarsi da serie accuse di molestie sessuali e da giudici di parte mossi da odio antisemita contro Israele”. “Non c’è guerra più giustificata di quella che Israele sta conducendo a Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre”, continua la dichiarazione con cui “Israele rifiuta le assurde e false azioni e accuse della corte penale internazionale che è un organismo politico di parte e discriminatorio”.

Per l’Alto rappresentate dell’Unione Europa per la politica Estera, Josep Borrelll a decisione dell’Icc non è politica. I mandati d’arresto emessi dalla Corte penale internazionale contro Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant sono “vincolanti” e per tanto tutti i membri della Ue devono garantirne l’applicazione. E’ quanto dichiaraNon è una decisione politica, è una decisione di un tribunale di giustizia internazionale e la decisione dei tribunali devono essere sempre rispettate e applicate”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea dalla Giordania, ricordando alla decisione della Corte è “vincolante” e tutti i Paesi della Ue, tanto più in quanto membri del Cpi, “sono vincolati ad applicare questa decisione giudiziaria”. Borrell ha quindi detto che “prende atto” dell’ordine del Cpi ed ha insistito sul fatto che la “tragedia a Gaza deve concludersi” e la comunità internazionale deve fare un passo avanti per affrontare la situazione “apocalittica” nella Striscia.