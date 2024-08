Gli aerei da combattimento F-16 trasferiti dall’Olanda all’Ucraina possono essere utilizzati per attacchi contro la Russia, ma non contro strutture civili

Lo ha detto il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans al canale televisivo NOS. aggiungendo che Kiev ha il diritto di attaccare obiettivi militari in Russia.

Secondo Ruben Brekelmans , l’Ucraina può utilizzare gli aerei F-16 trasferiti dall’Olanda anche sul territorio russo, a condizione che vengano rispettate le leggi di guerra. In particolare, si stabilisce che gli attacchi non dovrebbero essere diretti contro strutture civili. “L’Ucraina non può assolutamente farlo”, ha sottolineato il ministro. “Questa è la condizione che abbiamo posto”, ha detto.

Allo stesso tempo, secondo i Paesi Bassi, l’Ucraina ha il diritto di attaccare obiettivi militari in Russia. Ciò include l’intercettazione di missili sulla Russia e l’attacco agli aeroporti da cui decollano gli aerei da combattimento russi, ha detto Brekelmans.

In precedenza, il capo della Difesa Onno Eichelsheim aveva affermato che la parte olandese non impone restrizioni sull’uso e sulla portata degli aerei da combattimento F-16 trasferiti a Kiev nello spazio sopra la Russia.

L’Olanda svolge uno dei ruoli principali nella coalizione per fornire all’Ucraina jet F-16 e addestrare i piloti. Nell’ambito di questa iniziativa, la parte olandese prevede di trasferire 24 aerei a Kiev e di fornirne altri 18 per le esigenze del centro di formazione europeo in Romania. Il Times aveva citato una fonte anonima secondo cui l’Ucraina aveva già ricevuto sei aerei da combattimento F-16 dai Paesi Bassi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la consegna a Kiev di nuove armi, compresi gli aerei F-16, non cambierà la situazione sul fronte, ma porterà ad un prolungamento del conflitto. Ha anche sottolineato che questi aerei da combattimento, se consegnati all’esercito ucraino, brucerebbero proprio come altri equipaggiamenti militari propagandati dall’Occidente.