Olimpiadi Parigi 2024. Dopo i treni sabotaggi e atti vandalici contro le reti in fibra ottica di diversi operatori

Questa notte i n sei dipartimenti sono stati compiuti atti vandalici alle reti in fibra ottica di diversi operatori tra cui Free e Sfr

Si tratta del secondo attacco in tre giorni alle infrastrutture francesi durante le Olimpiadi. Al momento non ci sono rivendicazioni riguarda al sabotaggio alla rete telefonica. I dipartimenti colpiti sono quelli de l’Aude, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault, Meuse e Oise. Non si sa ancora il numero di utenti interessati dalle conseguenze dell’attacco. Parigi non è stata attaccata.

Dopo gli ordini incendiari che hanno mandato in tilt la rete ferroviaria nel giorno della cerimonia d’apertura di Parigi 2024, oggi si registra il primo arresto di un attivista dell’estrema sinistra in un sito delle ferrovie francesi Sncf a Oissel, nel dipartimento della Senna Marittima, in Normandia.