Olimpiadi Parigi. Match storico ma senza storia: Djokovic domina Rafael Nadal e vola agli ottavi delle 

Forse l’ultimo match tra due grandissimi campioni vinto da 37enne di Belgrado che si è imposto per 6-1 6-4 sul maiorchino aggiudicandosi il passaggio del turno a cinque cerchi

Probabilmente per motivi età, è stata l’ultima sfida per Rafael Nadal che esce sconfitto in modo secco dal singolare delle Olimpiadi Estive contro un Novak Djokovic, numero 3 al mondo, in perfetta forma. Da incorniciare la splendida stretta di mano tra i due tennisti alla fine dei set che ricorda quelle che si sono scambiati nelle 60 sfide precedenti dal 2006 (un record per l’era open). Due giocatori che hanno scritto la storia di questo sport e che hanno dato vita ad una rivalità tra le più intense del tennis.

Il match non ha avuto storia. Il campione di Belgrado che è apparso nettamente superiore al maiorchino sin dalle prime battute e che ha visto imporsi nel primo set per 6-1. Inizio seconda frazione di gioco sulla stessa lunghezza d’onda con Djokovic che si è trovato avanti due break per 4-0 prima di subire la rimonta di Nadal, deciso a vender cara la pelle e provare a tenere duro con un avversario particolarmente ostico.

Il maiorchino è riuscito così a mettere a segno due palle del contro-break e risalire sino al 4-4 prima di cedere spazio a Djokovic che si è imposto per 6-4 segnando così, per certi versi, la fine di un’epoca con Nadal che si concentrerà ora sul doppio in compagnia di Carlos Alcaraz. Un addio senza rimpianti per lo spagnolo che ha dovuto così salutare per l’ultima volta il torneo olimpico dopo aver scritto una pagina di storia fra l’oro di Pechino 2008 e quello nel doppio a Rio de Janeiro 2016.