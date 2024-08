Omicidio Sharon Verzeni: fermato 31enne in bici. Avrebbe ucciso senza motivo: “E’ stato un raptus improvviso”

Nella notte per l’omicidio di Sharon Verzeni, i carabinieri hanno fermato il 31enne che le telecamere avevano ripresa su una bicicletta nei pressi del luogo dell’omicidio. Secondo gli investigatori ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza”

I militari dell’Arma lo hanno identificato grazie dai sistemi di videosorveglianza del Comune, mentre in bicicletta si allontanava velocemente dalla scena del crimine. Si tratta di Moussa Sangare, di 31 anni, nato a Milano, disoccupato italiano di origini marocchine che viveva a Suisio, un paese della bergamasca, distante appena cinque chilometri da Terno d’Isola, dove la 33enne Sharon Verzeni nella notte tra il 29 e il 30 luglio è stata uccisa con quattro coltellate. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga.

Secondo una nota diramata dai carabinieri di Bergamo, a carico dell’uomo ci sono “gravi indizi di colpevolezza, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga”, che hanno determinato la decisione del pm Emanuele Marchisio di disporre un “decreto di fermo di indiziato di delitto”.

L’uomo è stato identificato come il protagonista dell’unico filmato utile recuperato dagli inquirenti, quello registrato da una videocamera installata a 400 metri dal civico 32 di via Castegnate – dove è avvenuto il delitto -, in cui si vede un soggetto passare in bicicletta, mentre percorre in contromano la strada negli stessi momenti in cui la 33enne veniva uccisa con quattro coltellate.

Secondo le prime indiscrezioni filtrate, l’uomo ha ucciso Verzeni senza un apparente motivo.” Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”, sono i primi dettagli filtrati dopo gli interrogatori di Sharon Vezeni. L’assassinio non è legato né a un tentativo di aggressione sessuale, né a presunti versamenti della vittima a Scientology, né a una rapina o questioni di droga. La vittima e il suo assassino non si conoscevano. Il 31enne ha altri precedenti per aggressione, non legati a questioni di criminalità o spaccio.