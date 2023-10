Onu approva risoluzione per tregua a Gaza presentata dalla Giordania, nessuna condanna ad Hamas: l’ira di Israele

L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato la bozza di risoluzione presentata dalla Giordania a nome degli Stati arabi che si concentra sulla tregua a Gaza, garantendo l’ingresso degli aiuti e impedendo lo sfollamento forzato. L’Italia si è astenuta per la mancanza della condanna ad Hamas

Il testo, che non ha valore vincolante, ha ottenuto 120 voti a favore, 14 contrari, tra cui gli Usa e Israele e 45 astenuti, tra cui l’Italia. Per l’ambasciatore israeliano Gilad Erdan è un’ifamia: “Oggi è un giorno che passerà alla storia nell’infamia, un giorno buio per l’Onu, che non ha più un briciolo di rilevanza o legittimità”. Soddisfazione invece da Hamas per la risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu che chiede una “tregua umanitaria” nella Striscia con l’immediata attuazione e l’invio urgente di aiuti.

Il Canada ha presentato un emendamento con il quale voleva aggiungere al testo una condanna diretta dell’attacco dei miliziani, ma l’emendamento non è passato perché non ha raggiunto i due terzi dei sì, nonostante 88 Paesi si siano espressi a favore. Gli Stati Uniti hanno provato più volte ad ostacolata l’approvazione della risoluzione puntando il dito sula fatto che il testo della bozza non conteneva le parole “Hamas” e “ostaggi”.

Anche l’Italia si è astenuta per l’assenza di ogni riferimento alla condanna di Hamas, il mancato riconoscimento del diritto di Israele a difendersi e l’assenza della richiesta di liberazione immediata degli ostaggi israeliani in mano ai miliziani palestinesi. Sono i tre punti che hanno portato a non votare la risoluzione presentata all’Assemblea generale dell’Onu con cui si chiedeva la tregua immediata a Gaza. “Manca la condanna inequivocabile degli attacchi di Hamas a Israele, manca il riconoscimento del diritto di difendersi di ogni Stato sotto attacco, in questo caso Israele, e non menziona la richiesta del rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi del 7 ottobre”, ha commentato l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente italiano all’Onu.

La posizione della maggioranza dell’Onu era già chiara, Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra aveva detto: La punizione collettiva è un crimine di guerra. La punizione collettiva da parte di Israele dell’intera popolazione di Gaza deve fermarsi immediatamente”. Per le Nazioni Unite dunque Israele ha commesso crimini di guerra nella Striscia di Gaza avendo messo in atto una ”punizioni collettiva” della popolazione palestinese dopo il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre. L’accusa arriva dall’ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di questioni umanitarie.