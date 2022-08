Onu, Guterres: “Al lavoro per superare ostacoli con USA e UE a esportazioni di cibo e fertilizzanti russi”

“Senza fertilizzanti russi potrebbe non esserci cibo sufficiente nel 2023”. A dirlo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una conferenza stampa oggi con il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. Per il segretario dell’ONU è fondamentale per i mercati globali garantire esportazioni senza ostacoli di prodotti agricoli dall’Ucraina e dalla Russia.

“Ottenere più cibo e fertilizzanti dall’Ucraina e dalla Russia è fondamentale per calmare ulteriormente i mercati delle materie prime e abbassare i prezzi per i consumatori”, ha affermato Guterres al Centro di coordinamento congiunto con sede a Istanbul che supervisiona le esportazioni.

Inoltre, Guterres ha affermato che le Nazioni Unite stanno lavorando con gli Stati Uniti e l’Unione Europea per superare “un certo numero di ostacoli” alle esportazioni di cibo e fertilizzanti russi “che non sono soggetti a sanzioni”.