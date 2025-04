Onu. Usa votano contro risoluzione condanna ‘aggressione russa’: “Alcuni Stati membri che la sostengono hanno represso partiti politici”

“Alcuni Stati membri che sostengono questo testo hanno represso partiti politici con cui non sono d’accordo al loro interno. Queste divergenze ideologiche dovrebbero essere decise alle urne, non in tribunale”

Con queste motivazioni gli Stati Uniti hanno votato contro una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l’aggressione russa contro l’Ucraina. La risoluzione in questione è la A/79/L/75 sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa, che tratta, tra le altre cose, dello status della Russia, espulsa dal Consiglio d’Europa nel marzo 2022. La risoluzione di 12 pagine, presentata su iniziativa di Lussemburgo e Lituania, fa riferimento due volte all’aggressione della Russia contro l’Ucraina, nel preambolo e nel testo principale.

La risoluzione è stata sostenuta da 105 paesi durante la riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di ieri. Gli altri Paesi hanno votato contro, tra cui, Russia, Bielorussia, Corea del Nord e Stati Uniti. Nel suo discorso durante la discussione, l’ambasciatore statunitense all’ONU Jonathan Shrier ha affermato che la risoluzione “ripete affermazioni sulla guerra tra Russia e Ucraina che gli Stati Uniti ritengono inutili per promuovere la causa della pace”.

"Questo testo – ha aggiunto l'ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite nel passaggio finale del suo intervento – fa frequenti riferimenti al rispetto della democrazia e dei principi democratici. È importante non solo parlare di valori democratici, ma anche viverli. Alcuni Stati membri che sostengono questo testo hanno represso partiti politici con cui non sono d'accordo al loro interno. Queste divergenze ideologiche dovrebbero essere decise alle urne, non in tribunale. L'esclusione delle persone dal processo politico è particolarmente preoccupante, data l'aggressiva e corrotta 'guerra legale' condotta contro il presidente Trump negli Stati Uniti. Una simile guerra legale non ha posto nelle nostre società. Sosteniamo il diritto di tutti a esprimere le proprie opinioni nella sfera pubblica".