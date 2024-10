Open Arms, Bongiorno: “Ong invece di bighellonare doveva andare in Spagna. Chiedo assoluzione Salvini perché il fatto non sussiste”

“Questa è stata la battaglia di Salvini sui diritti che sono diversi dalle pretese. La guardia costiera si è messa in ginocchio per avere una risposta da Open Arms sull’offerta di portare i migranti in Spagna. La stessa Spagna che ha offerto aiuto a Open Arms ricevendo come risposta un ‘buonanotte”

Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno al processo Open Arms che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo, nell’arringa nella quale ha chiesto “L’assoluzione di Matteo Salvini perché il fatto non sussiste”. Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quand’era ministro dell’Interno. La sentenza è prevista per il 20 dicembre. Lo ha reso noto il Presidente della seconda sezione penale di Palermo Roberto Murgia alla fine dell’udienza.

Secondo la tesi che l’avvocato Giulia Bongiorno ha enunciato in Aula, “Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna, paese della nave. Contestate al ministro Salvini il sequestro dal 14 al 20 agosto, ma tollerate che dall’1 al 14 agosto abbia ignorato le tantissime soluzioni”. Bongiorno ha poi aggiunto: “Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di far sbarcare i migranti. Invece sceglie di bighellonare per 15 giorni, in due giorni sarebbe arrivata in Spagna e non l’ha fatto”.

“Nell’agosto del 2019 il ministro Matteo Salvini – ha aggiunto l’avvocato – sì stava combattendo una battaglia, ma certamente non contro i migranti. Gli atti di questo processo documentano che i migranti sono stati aiutati, assistiti, tutelati. La Guardia costiera si mise in ginocchio. Salvini stava combattendo una battaglia contro chi confonde le pretese e i diritti. Ma usare a sproposito il termine diritto è molto pericoloso, innanzitutto per i diritti”.

“Era evidente a tutti, persino a Malta, che Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna. Dobbiamo uscire dalla logica che è tutto un diritto – ha scandito Bongiorno – Una cosa è un diritto, un’altra è la pretesa. Esiste un diritto allo sbarco, non esiste il diritto di scegliere dove e come farli sbarcare e chi fare sbarcare. Mi sono chiesta perché se c’erano tutte queste opzioni hanno scelto di non andare in Spagna”.

“Ho ricordato in questo processo delle pagine nere – ha detto Bongiorno concludendo la sua arringa – Soprattutto quella in cui l’Italia in ginocchio chiede alla Spagna come può offrire aiuto e la Spagna risponde ‘Buona notte’, una buona notte sarcastica. Infine una terza pagina che reputo nera è il video in cui Oscar Camps dice: ‘Sono felice non perché sbarcano i migranti, ma perché è caduto il ministro Salvini. Salvini è caduto'”.

Infine nel suo intervento ha scandito: “I confini, e lo dico convintamente, lungi dall’essere strumenti di discriminazione sono lo scudo della pace. Se chiunque potesse entrare in Italia senza regole e senza controlli, nel nostro Paese regnerebbe il caos e la violenza. Chiedo per Matteo Salvini l’assoluzione perché il fatto non sussiste”.

Per il gruppo europeo dei Patrioti: “Sconcertante processo a Salvini, andrebbe elogiato”

“Parlando di difesa dei confini è sconcertante che Matteo Salvini stia affrontando un processo solo per aver difeso i confini del suo paese. Invece di essere processato e perseguitato, dovrebbe essere celebrato ed elogiato”. Lo ha detto il portavoce del gruppo Patrioti per l’Europa, Alonso De Mendoza, nel briefing con la stampa in vista della plenaria della prossima settimana.