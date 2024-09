Open Arms, dopo Musk anche Orban si schiera con Salvini: “Nostro eroe, patriota più coraggioso d’Europa”

Il leader della Lega dopo quella di Elon Mask, incassa anche la solidarietà del premier ungherese dopo che i pm di Palermo hanno chiesto una condanna a sei anni di carcere

La richiesta dei pm i Palermo di una condanna a sei anni di carcere per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di “aver sequestrato i 147 migranti a bordo dell’Open Arms e per aver omesso atti d’ufficio” nel 2016, sta suscitando reazioni a livello internazionale.

Il primo ad attaccare il Pm palermitano è stato ieri il Ceo di X che sulla sua piattaforma ha scritto: “Pazzo, dovrebbe andare lui in galera”. Oggi arriva il commento di Viktor Orban che definisce Salvini: “Il patriota più coraggioso d’Europa punito per aver fermato l’immigrazione. Chi difende l’Europa viene costantemente penalizzato. Cosa sta succedendo? Matteo Salvini è il nostro eroe!“, ha scritto in un post sui social il primo ministro dell’Ungheria commentando il caso che ha coinvolto l’Ong e il ministro.