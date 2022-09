Orban: “11 mila sanzioni non hanno fermato Mosca né guerra, ma l’Europa è senza energia”

Il premier ungherese Viktor Orban, in un discorso al Bosch Budapest Innovation Campus, non usa mezzi termini: “A causa delle sanzioni e della guerra, l’Europa potrebbe rimanere senza energia: sono in vigore 11 mila sanzioni contro la Russia, ma la guerra è ancora in corso e i tentativi di indebolire Mosca sono falliti.”

Tuttavia: “non ci sarà carenza di energia in Ungheria. Questa non è una previsione, è un dato di fatto. In Ungheria avremo abbastanza gas ed elettricità a sufficienza”, ha poi aggiunto, spiegando che nessuna fabbrica ungherese dovrà essere chiusa.

Quella di Orban sulle sanzioni contro la Russia è una posizione ben nota: non le ritiene efficaci, non le ha adottate, ma anzi ha stretto nuovi contratti con la russa Gazprom ed oggi ha avvertito che l’inflazione e la carenza di energia causate dalle sanzioni potrebbero “mettere in ginocchio” l’Europa.