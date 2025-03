Orban: “A Londra leader europei hanno deciso di armare l’Ucraina e continuare la guerra” 

“I leader europei ieri a Londra hanno deciso di andare avanti con la guerra invece di optare per la pace. Hanno deciso che l’Ucraina deve continuare la guerra. Questo è negativo, pericoloso e sbagliato. L’Ungheria rimane dalla parte della pace”

Lo ha scritto il primo ministro ungherese Viktor Orban sulla sua pagina X. All’incontro di Londra dove si è discusso della continuazione degli aiuti militari a Kiev, hanno partecipato i leader di Germania, Danimarca, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Finlandia, Francia, Repubblica Ceca, Svezia, nonché il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il segretario generale della NATO Mark Rutte. Al vertice sono stati invitati anche il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj, mentre il primo ministro ungherese non è stato

Il ministro degli Esteri Peter Szijjarto ha detto che l’Ungheria non sarebbe comunque andata perché l’incontro era solo per i sostenitori della continuazione delle ostilità, precisando che l’Ungheria, al contrario, sostiene i negoziati tra Russia e Stati Uniti, che dovrebbero portare ad una soluzione pacifica del conflitto ucraino.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato dopo l’incontro che i paesi europei intendono sviluppare piani per garantire le forniture militari all’Ucraina anche dopo la fine del conflitto. Da parte sua, von der Leyen ha suggerito di continuare gli aiuti militari all’Ucraina per “trasformarla in un porcospino d’acciaio indigesto per i potenziali invasori”.