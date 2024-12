Orbán dopo colloquio con Trump telefona a Putin, ira di Zelensky: “Spero non chiami anche Assad a Mosca”

“Ci auguriamo tutti che almeno Viktor Orbán non chiami Assad a Mosca per ascoltare anche lui le sue lezioni lunghe un’ora”

Questo il commento sarcastico su X del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la telefonata del premier ungherese con Vladimir Putin. “Nessuno dovrebbe promuovere la propria immagine a spese dell’unità; tutti dovrebbero concentrarsi sul successo condiviso. L’unità in Europa è sempre stata la chiave per ottenerlo. Non si può discutere della guerra della Russia contro l’Ucraina senza l’Ucraina. Sono grato a Donald Trump e a molti leader Ue con cui stiamo già lavorando per trovare soluzioni giuste e forti per una vera pace”.

L’ira di Zelensky si è scatenata dopo che il premier ungherese Viktor Orbán ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin in merito a una possibile soluzione diplomatica in Ucraina, dopo avere parlato ieri con il presidente eletto americano Donald Trump.

Lo riferisce il Cremlino, telefonata confermata dallo stesso premier ungherese: “Questa mattina ho avuto una conversazione telefonica di un’ora con il presidente Putin. Queste sono le settimane più pericolose della guerra tra Russia e Ucraina. Stiamo compiendo ogni passo diplomatico possibile per sostenere il cessate il fuoco e i colloqui di pace”, scrive Viktor Orbán su X dopo che il Cremlino ha reso noto, questa mattina, del colloquio telefonico tra il premier ungherese e Putin.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che, nella telefonata di oggi con il presidente russo Vladimir Putin, il premier ungherese Viktor Orbán non ha riferito alcun messaggio del presidente eletto Usa Donald Trump, che ieri si era recato ad incontrare a Mar-a-Lago. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Inoltre la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha aggiunto che Mosca non ha ancora ricevuto dal presidente eletto americano o dal suo team “alcuna proposta o idea concreta” su come mettere fine al conflitto in Ucraina. Soprattutto, ha sottolineato la portavoce, “non è stata detta una parola sulla cosa fondamentale, cioè la disponibilità del regime di Kiev a tali negoziati”.