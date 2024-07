Orban è arrivato a Mar-a-Lago da Trump: “Abbiamo discusso di pace in Ucraina: lui risolverà tutto”

“Missione di pace 5.0. È stato un onore visitare il Presidente Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso i modi per arrivare alla pace in Ucraina. La buona notizia del giorno: risolverà il problema”

Lo ha scritto scrive su X il primo ministro ungherese, Viktor Orban, pubblicando una foto del suo incontro con Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. L’incontro si inserisce nell’ambito di una serie di visite diplomatiche che Orban ha condotto nel mondo, prima a Kiev, poi a Mosca e Pechino ed oggi in Florida. Dopo l’incontro, il primo ministro ungherese si è detto fiducioso che l’ex presidente degli Stati Uniti “risolverà il problema”, riferendosi al conflitto in Ucraina. Secondo Trump gli accordi di pace devono essere raggiunti al più presto possibile, poiché “troppe persone sono morte nei combattimenti”.