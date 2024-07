Orbán è arrivato a Mosca e risponde a Michel: “Missione senza mandato Eu? Non si ottiene la pace seduti su una poltrona a Bruxelles”

Il premier ungherese arrivato a Mosca dove a breve vedrà Putin e risponde a Michel con un post su X: “Missione di pace, anche senza mandato Ue. Non possiamo sederci e aspettare che la guerra finisca miracolosamente”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban questa mattina è arrivato a Mosca dove intende discutere le modalità di risoluzione del conflitto ucraino con il presidente russo Vladimir Putin: “Vogliamo intraprendere un lungo viaggio che potrebbe concludersi con un cessate il fuoco e colloqui di pace”, ha detto Bertalan Havasi, portavoce dell’ufficio del primo ministro. Lo scrive la Tass.

“Nell’ambito della sua missione di pace, il primo ministro Viktor Orban è arrivato a Mosca. Il capo del governo incontrerà il presidente russo Vladimir Putin”, ha detto Havasi all’agenzia di stampa MTI. Ieri, venerdì 4 luglio, Orban ha detto a Radio Kossuth che vorrebbe convincere l’Ucraina e la Russia a “intraprendere un lungo viaggio che potrebbe concludersi con un cessate il fuoco e colloqui di pace”.

Il 2 luglio Orban ha visitato la capitale ucraina Kiev, dove ha incontrato Vladimir Zelenskyj e ha suggerito all’Ucraina di annunciare un cessate il fuoco immediato e negoziare con la Russia. Dopo il viaggio di Orban, i media europei presumevano che avrebbe potuto fare una visita a Mosca il 5 luglio. Subito l’annuncio, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha ammonito il primo ministro ungherese dicendo che non aveva il mandato dell’UE per intrattenere colloqui con Ucraina e Russia. La risposta di Orban è arrivata questa mattina con un post su X: “Missione di pace, anche senza mandato Ue. Non possiamo sederci e aspettare che la guerra finisca miracolosamente”