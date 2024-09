Orban: è “strano” vedere Salis seduta al Parlamento Europeo. “E’ una questione italiana a cui piace delegare questo tipo di persone”

“E’ una questione italiana e se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro”

Lo ha detto il primo ministro dell’Ungheria e presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, Viktor Orbàn, a Cernobbio in riferimento a Ilaria Salis, aggiungendo che è “strano” vederla seduta al Parlamento Europeo.

“Dal punto di vista dell’Ungheria – ha detto Orban – è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel parlamento europeo è nello stile italiano, non ungherese”. “E’ un crimine – ha concluso – anche se adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l’immunità”.- ha spiegato parlando con i cronisti –