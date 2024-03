Orban gela Kiev: se eletto presidente Trump non finanzierà l’Ucraina e la guerra finirà

Se dovesse essere eletto presidente, Donald Trump non finanzierà l’Ucraina nella guerra contro la Russia

Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban dopo averlo incontrato venerdì in Florida. “Non darà un centesimo alla guerra Ucraina-Russia e quindi la guerra finirà”, ha detto ieri sera il premier ungherese alla televisione di stato, “poiché è ovvio che l’Ucraina da sola non può reggersi in piedi”. “Se gli americani non daranno soldi e armi, gli europei non saranno in grado di finanziare da soli questa guerra, e allora la guerra finirà”, ha aggiunto.