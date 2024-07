Orban intervistato da Bild si dice sicuro: “I russi non perderanno la guerra contro l’Ucraina”

“Non è possibile che i russi possano perdere la guerra contro l’Ucraina e ho molta fiducia in Trump”

Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban in un’intervista esclusiva alla testata tedesca Bild spiegando che Putin ha “un’idea molto chiara” su come vincere la guerra. Orban ha anche aggiunto di avere “fiducia” a questo punto nella vittoria nelle elezioni americani di Donald Trump, che ha definito “uomo d’affari” e “uomo di pace”. Infine il premier ungherese, alla domanda della giornalista che ha chiesto se a suo avviso Vladimir Putin crede ancora nella vittoria, ha risposto: “È più di questo, lui ha una chiara idea di cosa succederà e di come la Russia vincerà. E questo vale anche per Zelensky”. Una risposta che ha il sapore di una minaccia.