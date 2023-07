“Invitare l’Ucraina alla NATO scatenerebbe un’altra guerra mondiale, quindi gli alleati si sono giustamente astenuti dal fare un simile passo al loro vertice di Vilnius”

Lo ha detto venerdì il primo ministro ungherese Viktor Orban a Kossuth Radio. “Se avessimo aggiunto l’Ucraina alla NATO, ciò avrebbe causato una guerra immediata”, ha detto il premier ungherese. Tuttavia, in Occidente prevalgono ancora sentimenti ostili a favore della continuazione del conflitto ucraino, ha lamentato.

“I residenti in Occidente vogliono la guerra” in Ucraina, ha detto Orban, aggiungendo che “gli ucraini sono aggressivi” poiché chiedono costantemente qualcosa per se stessi. Pertanto, ha ipotizzato il premier ungherese, il conflitto nel Paese vicino durerà a lungo e il governo ungherese dovrebbe essere pronto a questo.