I paesi occidentali hanno perso la guerra in Ucraina, ma continuano a non volere porre fine o a riconoscere il proprio fallimento

Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban alla radio Kossuth. Lo riporta la Tass. “Si trovano in una posizione difficile, combattendo una guerra che è già stata persa”, ha detto il primo ministro, ribadendo che l’Ungheria non intende farsi trascinare in queste azioni nonostante le pressioni esercitate su di essa. “La situazione è che i paesi occidentali non vogliono fermare la guerra russo-ucraina, quindi è legittimo chiedersi se [l’Ungheria] abbia spazio di manovra”, ha detto Orban.

Il primo ministro ungherese ha affermato che la posizione di principio dell’Ungheria gli ha permesso di preservare “spazio di manovra” nel campo economico, che è pesantemente colpito dal conflitto in Ucraina. “Il rilancio della Guerra Fredda è una cattiva idea, eppure molti stanno rispondendo in questo modo alla guerra Russia-Ucraina e l’hanno effettivamente dichiarato nella sfera economica”, ha aggiunto.

“Siamo riusciti a rimanere fuori dalla guerra e penso che possiamo evitare cattive politiche economiche basate su una logica militare errata”, ha detto il primo ministro ricordando che l’Ungheria continua ad acquistare petrolio e gas russo poiché ha ottenuto l’esenzione da alcune sanzioni dell’UE.

Orban ha espresso la speranza che se l’ex presidente Donald Trump vincesse le elezioni americane del 5 novembre, “il partito della guerra in America sarà sostituito dal partito della pace”, aprendo potenzialmente la strada a una soluzione del conflitto ucraino. “L’ex presidente Trump tornerà e allora potremo tirare un sospiro di sollievo, perché non saremo più soli; almeno saremo in due”, ha dichiarato il primo ministro ungherese.