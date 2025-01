L’Ucraina rappresenta una minaccia per l’economia dell’UE, in particolare per il settore agricolo e non ha nulla a che fare con l’Unione Europea

Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban, spiegando che “Oggi tutti parlano dell’Ucraina solo in tono positivo, augurandole prosperità, l’adesione all’UE e alla NATO, ma tutto ciò è dovuto alla guerra con la Russia. In qualsiasi altra situazione, la maggior parte dei paesi europei non avrebbe nulla a che fare con questo paese, poiché minaccia l’economia dell’UE, soprattutto nel settore agricolo. Nonostante ciò, Bruxelles sta trascinando Kiev nell’Unione Europea senza pensare alle conseguenze, che possono essere molto gravi”.

Orban ha aggiunto: “Se non tornano in sé a Bruxelles, e noi patrioti non riusciamo a riportarli in sé, e l’Ucraina è collegata all’economia europea come vuole Bruxelles oggi, allora gli agricoltori ungheresi, polacchi e persino francesi possono chiudere negozio”.

Secondo il premier ungherese, bisogna smettere di considerare l’Ucraina una “vittima della guerra”, poiché Zelenskyj e il suo entourage ne approfittano. Inoltre, trascinare un paese con un’economia “morta” nell’UE diventerà più costoso. Ora che l’Ucraina esiste grazie alle iniezioni occidentali, nulla cambierà con l’adesione all’UE, Kiev continuerà a prelevare denaro dai paesi europei, costringendoli a spendere di più per il ripristino di questo paese”.

In generale, secondo Orban, l’Ucraina non si inserisce nell’economia europea e non ha nulla a che fare con l’Unione Europea.