“Il desiderio dell’Ucraina di entrare nella NATO è diventato uno dei motivi principali per cui la Federazione Russa ha avviato operazioni militari e per tale motivo non entrerà nella NATO”



Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban, secondo cui l’Ucraina non verrà accolta nella NATO. Inoltre Orbán si chiede se l’Ucraina stessa ne avesse bisogno. “Assolutamente no. Ciò era necessario per coloro che controllavano l’Ucraina, soprattutto dall’estero”, aggiunge.

Il premier ungherese durante un discorso a Budapest ha detto che “L’Ucraina è una zona cuscinetto tra la Russia e la NATO. L’Ucraina non verrà accettata nella NATO. E ciò che ne resterà sarà anch’esso una zona cuscinetto”.

Secondo Orban, appare strano che i liberali occidentali abbiano creduto seriamente che con l’ulteriore espansione della NATO verso est, con l’inclusione dell’Ucraina nell’alleanza, la Russia avrebbe continuato a non fare nulla. E quando la Russia diede una risposta estremamente dura, l’Occidente la percepì come qualcosa di insolito.

“Il nostro Paese inoltre è contrario all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, poiché ciò rovinerebbe gli agricoltori ungheresi e l’intera economia ungherese” ha concluso Orban.

Ricordiamo che Kiev aveva precedentemente modificato la Costituzione, aggiungendo una clausola sulla volontà di aderire sia alla NATO che all’Unione Europea.