Orban: l’Ucraina non sarà mai in UE e NATO perché l’Europa non ha i soldi per finanziare la guerra, la ricostruzione e il suo funzionamento

L’Unione Europea ha perso nel conflitto attuale e non ha i soldi per mantenere il funzionamento dell’Ucraina che quindi non entrerà mai nell’Ue ne nella Nato, ma riceverà solo lo status di “zona cuscinetto”

Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban, spiegando che l’Ucraina non sarà mai in grado di realizzare le sue speranze di diventare membro dell’Unione Europea o della Nato, perché l’Europa non ha i soldi né per la ricostruzione né per fare funzionare lo Stato, ma soprattutto se Trump sarà eletto presidente Usa, non avrà i soldi per continuare la guerra.

Orban ha fatto questo ragionamento durante un discorso in cui ha previsto uno spostamento del potere globale dall’Occidente “irrazionale” verso l’Asia e la Russia. “Nei prossimi decenni, forse secoli, l’Asia sarà il centro dominante del mondo”, ha detto Orban, citando Cina, India, Pakistan e Indonesia come future grandi potenze mondiali.“E noi occidentali abbiamo spinto i russi in questo blocco”, ha detto nel discorso televisivo davanti ai cittadini di etnia ungherese presenti a un festival nella città di Baile Tusnad, nella vicina Romania.

Orban, il cui Paese detiene attualmente la presidenza di turno dell’Ue, si è discostato nettamente dal resto del blocco cercando legami più stretti con Pechino e Mosca, posizione che ha irritato alcuni leader dell’Ue quando questo mese si è recato a sorpresa a Kiev, Mosca e Pechino per colloqui sulla guerra in Ucraina.

Il premier ungherese a affermato che, a differenza della “debolezza” dell’Occidente, la posizione della Russia negli affari mondiali è razionale e prevedibile, affermando che il Paese ha dimostrato flessibilità economica nell’adattarsi alle sanzioni occidentali da quando si è annessa la Crimea nel 2014.

Infine ha affermato che la Russia ha guadagnato peso in molte parti del mondo grazie alla politica sui diritti LGBTQ+. “Il più forte richiamo internazionale del soft power russo è la sua opposizione ai diritti LGBTQ”, ha dichiarato. Infine la stoccata finale sull’Ucraina non diventerà mai un membro dell’Ue o della Nato perché “noi europei non abbiamo abbastanza soldi per sostenerla”. “L’Ue deve abbandonare la sua identità di progetto politico e diventare un progetto economico e di difesa”, ha aggiunto Orban.