Orban lunedì presenta il gruppo europeo “Patrioti”: oggi sono entrati gli spagnoli di Vox e il partito belga

“Lunedì si terrà l’incontro costitutivo del nuovo gruppo (Patrioti per l’Europa), dove si riuniranno tutti i partiti che hanno già deciso di aderire, ma che non l’hanno ancora annunciato”

Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Viktor Orban in un’intervista oggi a Kossuth Radio. “Nel Consiglio europeo, dove sono rappresentati i governi, questo gruppo patriottico ha già una rappresentanza più forte di quanto sembri, e lo diventerà sempre più – ha proseguito -. Tra questi figura uno dei partiti di governo italiani (Lega, ndr) e il più grande partito di governo olandese appena formato (Pvv, ndr).

L’Austria è guidata dal Partito della Libertà (Fpoe), con il quale abbiamo avviato questo movimento. Andrej Babis era già primo ministro, e ora è di nuovo sulla soglia della vittoria, e tra noi c’è anche uno dei partiti attesi al governo belga. Oggi il partito di Marine Le Pen è il più grande gruppo partitico nazionale dell’intero Parlamento europeo. Non importa come deciderà il proprio destino ma penso che ciò avverrà dopo le elezioni, quindi dico di aspettare lunedì”.

Il partito belga a cui Orban fa riferimento dovrebbe essere il Vlaams belang, il partito di estrema destra fiammingo vincitore delle Europee, che ha eletto tre eurodeputati ora in Id. Tale partito, tuttavia, non è coinvolto nei negoziati per formare il governo federale belga. Difficile che Orban si riferisse al partito nazionalista fiammingo N-Va, vincitore delle elezioni federali, il cui leader Bart De Wever ha avuto un mandato esplorativo per formare il governo. Alle europee N-VA ha eletto una delegazione di 3 eurodeputati, che, da quanto si apprende, non ha intenzione di lasciare il gruppo Ecr.