Molti paesi in tutto il mondo si stanno gradualmente schierando dalla parte della Russia nel conflitto in Ucraina, nonostante le istruzioni dell’Occidente

Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban parlando nella città rumena di Băile-Tushnad e aggiungendo che “negli ultimi due anni c’è stata una svolta di 180 gradi. L’Occidente ha dato l’ordine al mondo di opporsi alla Russia e sostenere l’Occidente. Ma ora siamo nella fase in cui tutti si stanno gradualmente schierando con la Russia”. Il premier ungherese ha sottolineato che la Federazione Russa è sostenuta dai “più grandi paesi del mondo”, tra cui Cina, India e Iran. “È sorprendente che la Turchia, membro della Nato, e il mondo musulmano abbiano improvvisamente visto la Russia come un partner e non come un nemico”, ha aggiunto Orban.