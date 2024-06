Orban: nel prossimo Parlamento europeo creeremo una “coalizione di pace” filo-russa

Nel Parlamento europeo dopo le elezioni creeremo una cosiddetta “coalizione di pace” e i cambiamenti nella sua composizione

Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Viktor Orbán, ieri sera, in un comizio elettorale, aggiungendo che l’obiettivo sarà costringere l’Ucraina a negoziare con la Russia e non aiutare il paese aggressore. Orbán ha anche detto che la vittoria di Trump a novembre porterà lui e l’amministrazione americana a formare una “coalizione di pace transatlantica” che potrebbe presumibilmente porre fine alle ostilità in Ucraina.