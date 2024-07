Orban oggi a Mosca per incontrare Putin. Ira Bruxelles, Michel: “non ha mandato di interagire a nome dell’Eu”

Victor Orban, dopo essere stato a Kiev da Zelensky , oggi sarà in Russia dove incontrerà Vladimr Putin. Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, infastidito, ammonisce: “Presidenza ungherese non ha titolo per parlare con Cremlino a nome dell’Ue”

Il primo ministro ungherese dal primo luglio ha assunto per un semestre la presidenza di turno dell’Unione europea e dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev, oggi venerdì 5 luglio, sarà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il servizio ungherese di Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), emittente internazionale finanziata dal Congresso degli Stati Uniti, citando una fonte del governo di Budapest. Inoltre il ministro degli Esteri Peter Szijjarto accompagnerà Orban al Cremlino, secondo la fonte.

E’ evidente che Viktor Orban tenta di trovare una soluzione per mettere fine alla guerra in Ucraina, tant è che qualche giorno fa ha incontrato a Kiev Volodymyr Zelensky, che però alla proposta di un cessate il fuoco ha risposto che la pace per l’Ucraina deve arrivare solo con l’accettazione del suo piani, ovvero con il ritiro delle Truppe russe dall’Ucraina, Crimea compresa. Scenario che in virtù della lenta ma continua avanzata russa. appare inverosimile.

Il premier dell’Ungheria oggi farà un tentativo anche con Putin, che proprio ieri e non ha caso, ha detto che nessun cessato il fuoco è possibile senza la smilitarizzazione dell’Ucraina. Due posizioni opposte, ma Orban è intenzionato ad andare avanti forte del suo attuale ruolo. Ed è proprio in virtù dellasua presidenza di turno della Ue, che dopo l’annuncio si sono scatenate le ire di Bruxelles, con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel che via social ha tuonato: “La presidenza di turno dell’Ue non ha il mandato di interagire con la Russia per conto dell’Ue. Il Consiglio Europeo è chiaro: la Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Nessuna discussione sull’Ucraina può aver luogo senza l’Ucraina”. Una visita dunque che inizia in forte salita, ma da qualche parte bisogna pur partire.