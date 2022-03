Orban: “Pagare il gas in rubli? Noi contro le sanzioni alla Russia e abbiamo un contratto”

Viktor Orban è a Bruxelles per il summit dei capi di stato e di governo, dove si discuterà di ulteriori sanzioni alla Russia che ora vuole che il gas venga pagato in rubli, ma si dice tranquillo: “Abbiamo un contratto e l’Ungheria non è nell’elenco dei Paesi ostili”

Il premier ungherese Viktor Orban in un’intervista concessa all’Agi, parla dell’annuncio fatto da Vladimir Putin che sulle forniture di energia, da parte dei Paesi ostili, dovranno essere pagate in moneta russa, oltre alle nuove sanzioni che l’Europa vorrebbe applicare a Mosca, ma che a suo avviso, su questo fronte ci sarebbero problemi di unità nel voto.

L’Ungheria nel contesto dello scenario di guerra è un Paese importante, inoltre Orban, che al contrario di altri, sono impegnati nei turni elettorali, in primis Macron e Biden, è un leader indiscusso che nel suo Paese non ha problemi di consenso e a differenza degli altri, con Putin ha un rapporto privilegiato ed amichevole, tant è che l’Ungheria non ha adottato verso la Russia nessuna delle sanzioni varate come ritorsione alla guerra in atto.



“Signor primo ministro, – chiede il giornalista dell’Agi – lei è d’accordo con la linea di Joe Biden sulle sanzioni?”. Orban risponde: “È una strada difficile da percorrere, perché il consenso europeo non sarà certamente possibile”.

In Europa infatti per approvare il pacchetto serve l’unanimità che fino a questo momento non c’è, anche perché proprio l’Ungheria, per voce del ministro degli Esteri Peter Szijjarto, ha già fatto sapere che sull’energia non se ne parla. Per Orban: “L’Europa dipende dal gas russo”.

Dunque se il blocco dell’importazione non ci sarà, la seconda domanda e se l’Ungheria pagherà il gas in rubli. Orban si lascia andare ad una battuta: “Siamo pieni di rubli”, poi torna serio è affonda il colpo: “abbiamo firmato un contratto con la Russia lo scorso ottobre per 15 anni di forniture, noi siamo tranquilli”. Chiaro il riferimento che non essendo nelle lista degli “ostili”, avrà il gas alle condizioni di sempre.