Orban risponde a Costa: Ue isolata nel mondo. Conferma il veto su sostegno Ucraina e chiede: dove sono i soldi per le armi?

“Il finanziamento dell’Ucraina da parte di una “coalizione dei volenterosi” è soltanto una teoria, poiché non è chiaro da dove l’Ue possa reperire una simile somma”. “La scelta è guerra o pace, l’Ungheria da sola per la pace”. In Ungheria lanceremo un sondaggio su adesione dell’Ucraina all’Ue

Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban al termine del Consiglio europeo straordinario, nel quale l’Ungheria è l’unico paese ad aver votato no alle conclusioni sul sostegno miliare all’Ucraina. “Un ulteriore finanziamento da parte della coalizione dei volenterosi è solo una teoria. Non sappiamo dove siano i soldi”, ha affermato Orban. “Quindi, al momento, abbiamo appena ricevuto – ha proseguito – informazioni su una somma di denaro enorme, che è impossibile reperire data la situazione attuale dell’economia europea. Sarei molto cauto, perché semplicemente non siamo in grado di finanziare tutto ciò,” ha detto Orban ai giornalisti dopo il vertice”.

Per il presidente Antonio Costa, “l’Ungheria si è isolata dagli altri ventisei Paesi, dopo che il Consiglio Europeo, riunito in via straordinaria a Bruxelles, non è riuscito ad approvare a 27 le conclusioni sull’Ucraina, a causa della ferma opposizione dell’Ungheria di Viktor Orban, che questa volta non ha fatto marcia indietro all’ultimo in cambio di qualcosa, come è successo più volte in passato, ma ha mantenuto la propria contrarietà, ponendo il veto.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, ha aggiunto che “Piuttosto che approvare un testo ammorbidito per venire incontro a Budapest, i leader hanno optato per un testo a 26: da un punto di vista tecnico-giuridico, non si tratta di conclusioni del Consiglio Europeo, ma di un testo allegato alle conclusioni stesse, che è ‘fortemente sostenuto da 26 Stati membri’ su 27. Il primo ministro Orban, che è anche il leader con la maggiore anzianità di servizio nel Consiglio Europeo, non ha appoggiato il testo e l’Ungheria ‘si è isolata’ dagli altri Stati europei, ma un Paese isolato, non significa “una Ue divisa”, dato che i 26 Paesi sono “uniti” nel sostegno a Kiev”.

La risposta di Orban non si è fatta attendere, ribaltando le accuse e affermando che è l’Ue che è ormai “isolata” rispetto a “Usa, Cina e Russia”, mentre Budapest ha “ottimi rapporti” con tutti e tre, a differenza di Bruxelles. Il primo ministro ungherese ha anche precisato: “Ci siamo trovati di fronte a una scelta chiara: guerra o pace. Tutti gli altri 26 leader dell’UE hanno sostenuto la continuazione dell’azione militare, mentre l’Ungheria si è schierata da sola a favore della pace”. Orban ha poi sottolineato che invece di prolungare la guerra, l’Europa dovrebbe sostenere i negoziati di pace di Donald Trump con la Russia.

L’Unione Europea “si è isolata dagli Usa, dalla Cina, per via della guerra commerciale, e dalla Russia, con le sanzioni. Se c’è qualcuno che è isolato, è l’Ue”, ha aggiunto Orban. Ma non è finita, il premier ungherese suo profilo Facebook ha annunciato che consulterà la popolazione ungherese in merito all’Ucraina, utilizzando il “meccanismo di consultazione” previsto dall’ordinamento. “L’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea non può essere decisa dai cittadini. Stiamo lanciando un sondaggio d’opinione in Ungheria sull’adesione dell’Ucraina all’Ue!”.