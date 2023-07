Orban: “Sanzioni fallite, solo l’8,5% delle 1.400 grandi aziende occidentali, ha lasciato la Russia e nel 2022 hanno versato 3,5 miliardi”

“Le aziende occidentali non sono disposte a lasciare la Russia nonostante le sanzioni, perché comprendono che l’economia russa rimarrà ancora parte di quella globale”

Lo ha detto sabato il primo ministro ungherese Viktor Orban nel suo discorso alla Libera Università e al campo studentesco estivo nella città rumena di Baile Tusnad (contea di Harghita) in Transilvania.

Il primo ministro ha affermato che l’88% delle aziende farmaceutiche, il 79% delle miniere, il 70% dell’energia e il 77% delle altre società industriali europee che operavano in Russia all’inizio del 2022 erano ancora nel Paese.

“Delle 1.400 grandi aziende occidentali, solo l’8,5% ha lasciato la Russia”, ha detto Orban, il cui discorso è stato trasmesso dal canale televisivo ungherese M1. Secondo il primo ministro, le società straniere hanno versato 3,5 miliardi di dollari al bilancio russo nel 2022.

Il premier ungherese ha anche detto che c’è un tentativo di “scollegare la Russia” dall’economia europea attraverso sanzioni per esercitare pressioni politiche su Mosca. Tuttavia, è convinto che ciò non avrà l’effetto desiderato, poiché l’economia russa è intrecciata con il resto del mondo, anche nel settore energetico. “Qualcun altro sta acquistando materie prime russe, mentre noi soffriamo per l’inflazione militare e perdiamo la nostra competitività”, ha detto.

Orban ha sottolineato che prima che fossero imposte sanzioni alla Russia, i paesi dell’Unione Europea avevano pagato annualmente circa 300 miliardi di euro per petrolio e gas, mentre l’anno scorso hanno pagato 653 miliardi di euro. L’Europa non sarà in grado di competere con il resto del mondo finché le forniture energetiche saranno due volte più costose rispetto a prima, ha sottolineato Orban.