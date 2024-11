Orban: Trump “abbandonerà” la guerra in Ucraina, costringendo l’Ue a ripensare al sostegno da fornire

L’Unione Europea deve ripensare il suo sostegno all’Ucraina dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane

Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban prima del vertice dei leader dell’UE, di ieri venerdì 8 novembre, aggiungendo che l’Europa non può finanziare la guerra da sola. Il Leader ungherese ha ricordato che Trump ha criticato il livello di sostegno degli Stati Uniti alla lotta dell’Ucraina contro l’invasione su larga scala della Russia nel 2022 e prima delle elezioni ha promesso di porre fine al conflitto prima ancora di entrare in carica, senza però spiegare come.

D’ora in poi una delle principali questioni che l’UE deve affrontare dopo la vittoria di Trump, è quale tipo di aiuti dare all’Ucraina in futuro. I 27 faticano a fare fronte comune sulla questione, con l’incognita della debolezza delle due maggiori potenze, la Germania – il cui governo è appena caduto – e la Francia senza un governo forte da mesi, che oggi sono politicamente indebolite.

Orban, stretto alleato di Trump, ha dichiarato venerdì alla radio di Stato, in vista del vertice informale dell’UE che ospiterà nella capitale ungherese: “L’Europa non può finanziare questa guerra da sola… Alcuni vogliono ancora continuare a inviare enormi quantità di denaro in questa guerra persa, ma il numero di coloro che rimangono in silenzio… e di coloro che sostengono con cautela che dovremmo adattarci alla nuova situazione, sta crescendo”.

Il primo ministro ungherese non ha detto nulla di nuovo rispetto a ciò che era evidente a tutti, ma mentre fino a lunedì scorso, prima della vittoria di Trump veniva immeditamente criticato, oggi le cose cambiate. C’è da scommettere che molti di coloro che hanno dichiarato che sosterrano economicamente e militarmente l’Ucraina finché sarà necessario, davanti alla prospettiva di finanziare Kiev senza gli Usa all’infinito, faranno un passo indietro.