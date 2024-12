Orrore a New York. Donna bruciata viva in metro: polizia arresta un uomo su segnalazione di un passeggero

Una donna intorno alle 7.30, di ieri mattina ora locale, le 13.30 in Italia, è stata bruciata viva mentre dormiva sul treno F della metropolitana di Coney Island a New York. La polizia ha arrestato un uomo che non ha opposto resistenza



Lo riportano i media americani. Secondo fonti della polizia, un uomo le avrebbe lanciato addosso un fiammifero acceso, facendola andare a fuoco. In seguito alla segnalazione di un incendio, avvenuto poco prima delle 7,30 di ieri presso la stazione della metropolitana di Coney Island-Stillwell Avenue, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di New York che hanno trovato la donna avvolta dalle fiamme, mentre era seduta sul treno. La vittima era circondata da bottiglie di liquore, anche se non è ancora chiaro se abbiano avuto un qualche ruolo nell’incendio.

La polizia dopo avere esaminato le telecamere di sicurezza, in un video, ottenuto dal Post hanno individuato un sospetto ripreso. Nel filmato si vede l’uomo che guarda la donna bruciare mentre il treno era fermo. Si tratta di un uomo tra i 25 e 30 anni, alto circa un metro e 80, come fanno sapere le autorità locali, diffondendo le immagini del sospetto. Non è stata resa nota l’identità della vittima.