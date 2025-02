Orrore a Scicli (RG). Picchia il figlio di 4 anni fino a fratturargli braccio e gamba: arrestato. Domani sarà interrogato

L’uomo è stato arrestato ed domani sarà interrogato. La madre ai medici ha dichiarato che il piccolo “È caduto dal letto”, tentando di giustificarsi, ma la verità secondo le indagini dei carabinieri sarebbe diversa

La vicenda consumata a Scicli, piccolo centro del Ragusano, risale al 4 febbraio scorso, ma è stata resa nota solo dopo l’arresto del presunto responsabile violenza bestiale nei confronti del figlio di appena 4 anni. Il piccolo è giunto in ospedale con un braccio e una gamba fratturate. “È caduto dal letto”, ha tentato di giustificarsi la madre di fronte ai medici. Ma dalle indagini dei carabinieri sarebbe emersa un’altra verità, il responsabile dei maltrattamenti e delle lesioni sarebbe il compagno della donna, che è stato arrestato. L’uomo, un 39enne che sarebbe il papà biologico del bambino, tuttavia non lo ha mai riconosciuto pur vivendo insieme al piccolo e alla mamma che è originaria della provincia di Caltanissetta.

Gli investigatori, che sulla vicenda mantengono uno stretto riserbo, hanno condotte indagini serrate negli ultimi venti giorni.Quando il piccolo è arrivato nell’ospedale di Modica i medici si sono subito resi conto che quelle fratture e le lesioni riscontrate sul corpicino non erano compatibili con una semplice caduta dal letto, come sostenuto dalla mamma del bimbo, che dopo essere stato operato nel reparto di ortopedia, è stato adesso affidato alle cure dei sanitari del reparto di pediatria ed è sotto osservazione medica.

I sanitari del 118, come previsto dalla legge in qusti casi, hanno allertato le forze dell’ordine segnalando il caso ai carabinieri dche hanno immediatamente avviato le indagini. Dopo una rapida attività investigativa, i militari sono riusciti a raccogliere elementi sufficienti per arrestare il padre del bambino, mettendo così fine a questi episodi di violenza domestica.

La Procura della Repubblica di Ragusa, riferisce che “l’insieme degli elementi raccolti sinora ha consentito di attribuire al padre, in via esclusiva, la responsabilità delle violenze subite dal bambino, provocate in due distinti episodi”. Domani in carcere si terrà l’interrogatorio di garanzia. L’uomo comparirà davanti al gip Eleonora Schininà assistito dal suo legale, l’awocato Rinaldo Occhipinti. Le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura di Ragusa – sostituto Gaetano Scollo – riguardano le lesioni gravi e aggravate nei confronti del piccolo.