Paceco. Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica con ancora il cordone ombelicale: sta bene

Un neonato abbandonato in campagna è stato ritrovato per caso ed è stato subito portato in ospedale: sta bene e lo hanno chiamato Francesco

Un neonato è stato ritrovato per caso intorno alle 17.30 di ieri. A fare la scoperta in una strada sterrata nei pressi della scuola elementare di contrada Sciarrotta nel territorio di Paceco, è stato un cittadino che richiamato da un pianto, accanto ad un cespuglio si è trovato davanti un sacchetto di plastica abbandonato con dentro un neonato avvolto in una coperta con ancora con il cordone ombelicale.

L’uomo ha chiamato immediatamente i carabinieri che si sono precipitati sul posto insieme ad una ambulanza del 118, che ha trasportato il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Qui i medici lo hanno sottoposto a controlli approfonditi e fortunatamente il piccolo, che hanno chiamato Francesco come il carabiniere che per primo lo ha preso in braccio, sta bene. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e per tutta la serata hanno ispezionato la zona del ritrovamento alla ricerca di elementi per risalire alla madre e all’autore o agli autori dell’abbandono.