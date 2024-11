Paceco. Si ribalta il trattore: il sindacalista Mario Maurizio Scuderi muore schiacciato. Lascia la moglie e due figli

Ennesimo incidente mortale sul lavoro: il ribaltamento del trattore non ha lasciato scampo al sindacalista

E’ accaduto nella giornata di ieri nelle campagne di Paceco, nel trapanese. La vittima di un incidente sul lavoro è il 55enne Mario Maurizio Scuderi, lavoratore forestale, sindacalista della Flai Cgil Trapani e un grande appassionato di moto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida el suo trattore e stava lavorando in un terreno di sua proprietà, quando, per casue in corsoi di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. Scuderi lascia la moglie e due figli. “Era una persona assai disponibile – dice Giovanni Di Dia, segretario Flai Cgil Trapani – Non si tirava mai indietro, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori”.