Pachino (SR). 20Enne travolto da un’auto vola per oltre 10 metri e muore: inutile l’arrivo dell’elisoccorso

Un tragico incidente si verificato nel pomeriggio di oggi: un giovane ventenne è deceduto dopo un impatto con un’auto



È accaduto poco dopo le 14,30 in via Mascagni a Pachino, in provincia di Siracusa. La vittima è Natale Passarello, che avrebbe compiuto 20 anni a settembre. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter, quando per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un’autovettura.

L’impatto è stato violentissimo tanto che il 20enne è stato sbalzato a più di 10 metri di distanza, cadendo poi rovinosamente sull’asfalto. Nell’incidente coinvolti, oltre allo scooter, anche altre due Fiat Doblò che viaggiavano in direzione Marzamemi.

L’ambulanza del 118 dal Presidio territoriale d’emergenza di Rosolini, è arrivata sul luogo dell’incidente dopo 30 minuti e i sanitari hanno trovato il giovane in gravissime condizioni tanto che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che purtroppo è atterrato quando il cuore di Natale ha cessato di battere.

Saranno adesso le forze dell’ordine a stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali colpe.