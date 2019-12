Pachino (SR). Incidente sulla provinciale, muore il portiere del Rosolini, feriti altri 2 calciatori

I tre stavano rientrando da Rosolini, quando attorno alle 3 di notte l’auto su cui viaggivano è uscita fuori di strada schiantandosi su un muretto

Tremenda tragedia questa notte in provincia di Siracusa. A causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 26 Pachino-Rosolini è morto il 19enne Nino Malandrino, noto per essere il portiere della squadra del Rosolini.

Da quanto appreso, l’incidente è avvenuto ottorno alle 3 di notte. Il giovane Malandrino viaggiava a bordo di una Fiat 500 insieme ad altri due compagni di squadra e stavano rientrando da Rosolini. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ma sicuramente complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è uscita fuori strada mentre percorreva la contrada Luparello a Pachino, andandosi a schiantare contro un muretto.

Gli altri due calciatori in auto, F.C. di 20 e M.S. di 23 anni, dopo l’incidente, sono stato trasportati d’urgenza al “Di Maria” di Avola dove sono ricoverati in prognosi riservata.

A seguito dell’incidente, sono giunti sul posto le ambulanze del 118. Adesso i Carabinieri di Pachino e di Noto stanno eseguendo i rilievi del caso, alla guida, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato proprio il 19enne neopatentato che ha perso la vita.