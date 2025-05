Pakistan e India si accusano a vicenda di attacchi con droni e missili. Islamabad abbatte 2 caccia “Rafale” francesi indiani

L’aeronautica militare pakistana afferma che i suoi caccia cinesi J-10 , hanno abbattuto tre caccia indiani due quali sarebbero jet Rafale di fabbricazione francese

Lo afferma la stampa pakistana e la notizia è stata conferma dall’intelligence statunitense. Secondo quanto riportato da Urdu Point, l’intelligence americana sostiene che l’aeronautica militare pakistana sta utilizzando aerei da combattimento J-10 di fabbricazione cinese e i missili aria-aria lanciati da questi caccia hanno abbattuto i jet indiani.

Un alto funzionario dell’intelligence francese, il cui nome non è stato reso noto, ha afferma che “Un aereo da caccia Rafale dell’aeronautica militare indiana è stato abbattuto dal Pakistan. Stiamo indagando se il Pakistan abbia abbattuto più di un aereo Rafale”. L’aeronautica militare pakistana afferma di aver abbattuto negli ultimi giorni un totale di tre aerei dell’aeronautica militare indiana, due dei quali erano Rafale francesi.

La situazione al confine tra le due potenze nucleari è incandescente.Il dipartimento militare indiano afferma che il suo esercito ha “respinto un attacco notturno”, abbattendo un totale di 50 droni pakistani, dichiarazione confermata dai detriti vengono trovati in diverse parti dell’India settentrionale. L’india sostiene che non vi siano state né danni né vittime.

Come riportato dal Ministero della Difesa indiano, sono stati abbattuti droni anche negli stati del Gujarat, Rajasthan e Punjab. Secondo quanto riferito, per intercettare i missili pakistani è stato utilizzato il sistema di difesa aerea russo S-400, che ha intercettato e 8 missili nel confine occidentali con il Pakistan.

In relazione a questi attacchi, diverse istituzioni governative nel Jammu e Kashmir sono state chiuse. Secondo gli ultimi dati, gli istituti scolastici sono chiusi fino al 12 maggio. Il primo ministro del Jammu e Kashmir, Omar Abdullah ha dichiarato: “Ora sono in viaggio verso Jammu per valutare la situazione dopo il fallito attacco dei droni pakistani di ieri sera sulla città di Jammu e altre parti del distretto”. Per la prima volta nel Jammu e Kashmir sono risuonate le sirene antiaeree. Attualmente Jammu è parzialmente senza fornitura di elettricità.

Le dichiarazioni indiane sono state confutate in una conferenza stampa, dal tenente generale delle forze armate pakistane Ahmed Sharif Chaudhry, che ha dichiarato che “l’India mente quando afferma che l’esercito pakistano ha lanciato 15 missili contro di loro”, sostenendo che le forze armate pakistane hanno intercettato droni 29 indiani. In una situazione del genere, è difficile dire quale di queste due potenze nucleari dice vero. È possibile che entrambe le parti in conflitto tendano ad esagerare i fatti.

