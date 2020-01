Palagonia (CT). Lite per un parcheggio: 38enne accoltella il vicino di casa e tenta di investirlo con l’auto: arrestato

Un uomo è stato accoltellato dopo una lite per un parcheggio dal vicino di casa che poi tenta anche di investirlo con l’auto

È accaduto intorno alle 23 di ieri sera, in via Anzalone, a Palagonia, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il fatto nasce da una discussione per motivi legati al parcheggio di un’autovettura. Tommaso Fagone (nella foto), al culmine della lite con un suo vicino di casa 38enne, ha estratto un coltello e lo ha accoltellato. L’aggressore dopo l’accoltellamento, è salito a bordo della sua Fiat Multipla e ha tentato di investire il ferito e la moglie di quest’ultimo, accorsa in strada attirata dalle grida, poi è fuggito.

La vittima ha quindi chiamato i carabinieri, che nella notte grazie ad un dispositivo di ricerca hanno individuato e catturato il fuggitivo all’interno di una casa rurale, in contrada Covoni. Qui i militari, dopo aver fatto irruzione nell’immobile, hanno trovato l’aggressore nascosto sotto le coperte in camera da letto, con ancora addosso gli indumenti intrisi di tracce di sangue riconducibili all’aggressione.

Tommaso Fagone di 38 anni, è stato quindi stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e dopo assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.

La vittima invece è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Militello in Val di Catania, dove è ricoverato sotto osservazione.