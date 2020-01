Palagonia (CT). Si schianta con l’auto contro un terrapieno: perde la vita un 41enne

Incidente autonomo nella mattinata di oggi, un 41enne è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un terrapieno

È accaduto intorno alle 7.30, al km 24 della Statale 385 Catania-Caltagirone. La vittima è Massimiliano Gurrieri di 41 anni, che viaggiava in direzione Palagonia. L’uomo era alla guida della sua Ford Focus, quando arrivato nei pressi dell’azienda O.P. Rossa di Sicilia, in un tratto di strada rettilineo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un terrapieno.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso del 41enne, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Augusta, competente per territorio, che hanno eseguito i rilievi.

La salma su disposizione del magistrato della Procura di Siracusa è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Scordia dove il medico legale ha effettuato una ricognizione cadaverica. Sarà lo stesso magistrato a decidere se eseguire l’autopsia prima di consegnarlo ai parenti.