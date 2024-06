Palazzolo Acreide (SR). Donna cade con bimbo in un pozzo profondo 15 metri: il piccolo muore annegato si salva la donna

I vigili del fuoco sono riusciti a salvare la donna che è rimasta ferita ma nulla hanno potuto per il bambino che è morto annegato

La tragedia si è consumata questa mattina nella sede della cooperativa Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Annfpas), che si occupa di bambini disabili, in contrada Falabia a Palazzolo Acreide nel Siracusano. Un bambino di 10 anni disabile è precipitato in un pozzo insieme ad una donna di 54 anni che lavora per la cooperativa. Secondo quanto ricostruito, il bambino che partecipava a un campo estivo organizzato dalla coop per piccoli disabili, per cause in corso di accertamento, è caduto nel pozzo profondo una quindicina di metri per metà dei quali pieni d’acqua e la 54enne si sarebbe calata nel pozzo per recuperarlo, ma non sarebbe riuscita ad afferrarlo.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i colleghi dello speleo alpino fluviali e i mezzi del 118. I pompieri si sono calati nel pozzo e sono riusciti a salvare la donna, che è rimasta ferita, ma purtroppo per il piccolo era già troppo tardi ed è morto annegato.